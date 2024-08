Την εστία της Άστον Βίλα θα υπερασπίζεται για τα επόμενα πέντε χρόνια ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, καθώς οι Villans ανακοίνωσαν την ανανέωση του συμβολαίου του.

Η Άστον Βίλα ανακοίνωσε την επίσημη επέκταση του συμβολαίου του βασικού τερματοφύλακα της ομάδας, Εμιλιάνο Μαρτίνες, με τον Αργεντινό να υπογράφει μέχρι το 2029 στους Villans.

Ο Μαρτίνες βρίσκεται στην Βίλα από το 2020, όταν αποκτήθηκε από την Άρσεναλ για 17 εκατομμύρια ευρώ. Έκτοτε, μετράει 160 συμμετοχές με τους Villans και έχει κρατήσει την εστία της ομάδας ανέπαφη σε 54 συνολικά περιπτώσεις.

Το τρέχον συμβόλαιό του έληγε το 2027, ωστόσο οι δύο πλευρές έφτασαν σε συμφωνία για την επέκτασή του έως το 2029. Κάτι που σημαίνει ότι ο 31χρονος Αργεντινός τερματοφύλακας θα παραμείνει για τουλάχιστον πέντε χρόνια στον σύλλογο στον οποίο «έφτιαξε» το όνομά του, χάρη στις εξαιρετικές τους εμφανίσεις, με τις οποίες καθιερώθηκε ως βασικός τερματοφύλακας και στην εθνική Αργεντινής.

𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐞𝐬𝐭 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 💜



Aston Villa is delighted to announce Emi Martínez has signed a new contract with the club until 2029! pic.twitter.com/jLf4yB2Lo1