Το αδιανόητο ποσοστό του Μαρτίνες στα πέναλτι: Το 50% δεν καταλήγει στα δίχτυα (vid)

Όταν οι αντίπαλοι της Αργεντινής κερδίζουν πέναλτι, ο Εμιλιάνο Μαρτίνεζ τους προκαλεί τρόμο λόγω του πσοσοστού του.

Όταν μία ομάδα κερδίζει πέναλτι, οι περισσότεροι θεωρούν πως σχεδόν έχει καταφέρει να σκοράρει, καθώς οι πιθανότητες είναι υπέρ του ποδοσφαιριστή που θα στήσει την μπάλα στην άσπρη βούλα και θα αναλάβει την εκτέλεσή του. Εκτός και εάν... απέναντι του έχει τον Εμιλιάνο Μαρτίνες όταν φοράει την φανέλα της Αργεντινής, όπως είδαμε τα ξημερώματα στην πρόκριση θρίλερ επί του Εκουαδόρ.

Ο τερματοφύλακας της Άστον Βίλα, κυριολεκτικά προκαλεί τρόμο στους αντιπάλους του σε αυτό το κομμάτι, καθώς το ποσοστό που έχει στα πέναλτι είναι αδιανόητο. Και δεν μιλάμε για κάποιο της τάξεως του 1/4 ή 1/5, αλλά για 1/2/ Ναι, καλά διαβάσατε... Ο γκολκίπερ της ομάδας του Λιονέλ Μέσι έχει 50%. Ή μάλλον για να είμαστε ακριβείς, οι αντίπαλοι έχουν απέναντι του 50%, καθώς δεν έχει καταφέρει να αποκρούσει όλα τα πέναλτι που του έχουν εκτελέσει.

Συνολικά λοιπόν ο 31χρονος έχει κληθεί να υπερασπιστεί την εστία του 24 φορές. Από αυτές μόλις τις 12 η μπάλα έχει καταλήξει στα δίχτυα. Τις 9 έχει αποκρούσει την μπάλα, άλλες 2 φορές έχει καταλήξει άου, ενώ 1 έχει βρει δοκάρι.

Emiliano Dibu Martínez, Argentina's hero once again.



24 total penalties with the national team.



12 goals conceded, exactly 50% percentage.



9 saved, 2 off target, 1 hitting woodwork.



Legendary performance again tonight.