Ο Έντσο Μαρέσκα γνωστοποίησε ότι οι Ραχίμ Στέρλινγκ και Μπεν Τσίλγουελ δεν προπονούνται με την πρώτη ομάδα της Τσέλσι, ξεκαθαρίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι οι δύο Άγγλοι διεθνείς πρέπει να βρουν τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους.

Νέο σταθμό καριέρας καλούνται να βρουν άμεσα οι Ραχίμ Στέρλινγκ και Μπεν Τσίλγουελ. Ο Έντσο Μαρέσκα γνωστοποίησε στη σημερινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε πως και οι δύο Άγγλοι διεθνείς έχουν τεθεί εκτός των προπονήσεων της πρώτης ομάδας.

Μια εξέλιξη που φυσικά αλλάζει εντελώς τα δεδομένα και για τους δύο παίκτες. Ο Ιταλός τεχνικός των «μπλε» ξεκαθάρισε πως οι δύο παίκτες δεν ταιριάζουν στα δικά του αγωνιστικά «θέλω» και για αυτό δεν προπονούνται με την πρώτη ομάδα καθώς αμφότεροι δεν υπολογίζονται.

Παράλληλα, ο Μαρέσκα τόνισε πως το ρόστερ των... 45 ποδοσφαιριστών δεν ισχύει και ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος δουλεύει με 22 ποδοσφαιριστές τη δεδομένη στιγμή.

🚨🔵 Raheem Sterling and Ben Chilwell are now officially OUT of Chelsea project as they are training apart from first team.



Enzo Maresca: “I just try to be honest… I told Raheem he’s going to struggle to get minutes with us. Chilly, he’s going to struggle here too”. pic.twitter.com/k9NdHUeeDc