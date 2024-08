Τη φανέλα της Τσέλσι προβάρει ξανά ο Ζοάο Φέλιξ, καθώς οι Μπλε κατέληξαν σε συμφωνία με την Ατλέτικο Μαδρίτης για τη μεταγραφή του Πορτογάλου αστέρα.

Μόνο τα τυπικά απομένουν για την επιστροφή του Ζοάο Φέλιξ στην Τσέλσι! Σύμφωνα με το «Athletic» οι διαπραγματεύσεις των δυο πλευρών για τη μετακίνηση του Πορτογάλου στο Λονδίνο ολοκληρώθηκαν με συμφωνία και η μεταγραφή φαντάζει πιο κοντά από ποτέ.

Μετά την επιστροφή του στη Μαδρίτη το καλοκαίρι ήταν ξεκάθαρο πως ο Ζοάο Φέλιξ δεν συμπεριλαμβάνεται στα πλάνα του Ντιέγκο Σιμεόνε, με την Τσέλσι να εμφανίζεται στον ορίζοντα για να τον πείσει να επιστρέψει στην Premier League.

Τελικά οι δυο ομάδες έδωσαν τα χέρια για αδιευκρίνιστο ποσό, το οποίο σύμφωνα με προηγούμενα δημοσιεύματα θα κυμαίνονταν κοντά στα 40-50 εκατομμύρια ευρώ. Από την πλευρά του ο Πορτογάλος έχει συμφωνήσει με την Τσέλσι για εξαετές συμβόλαιο συνεργασίας, με την επιλογή επέκτασης για ακόμα ένα χρόνο.

Την περσινή περίοδο ο Φέλιξ αγωνίστηκε ως δανεικός στη Μπαρτσελόνα, με την οποία κατέγραψε 44 εμφανίσεις με απολογισμό δέκα γκολ και έξι ασίστ.

Chelsea have reached an agreement with Atletico Madrid for the permanent signing of Portugal forward Joao Felix.



