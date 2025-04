Τέλος η σεζόν για τον Γουέσλεϊ Φοφανά, με την Τσέλσι να ενημερώνει μέσω ανακοίνωσής της ότι υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση στους προσαγωγούς.

Εάν το λήμμα «άτυχος» εμφάνιζε το όνομα ενός ποδοσφαιριστή, αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να είναι του Γουέσλεϊ Φοφανά. Διότι αυτό ακριβώς είναι ποδοσφαιριστής της Τσέλσι, άτυχος.

Οι Μπλε, μέσω ανακοίνωσής τους το βράδυ του Σαββάτου (05/04), έκαναν γνωστό ότι ο Φοφανά πέρασε την πόρτα του χειρουργείου και υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση στους προσαγωγούς.

Σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα, ο 24χρονος Γάλλος -που φέτος έχει αγωνιστεί μόλις 14 φορές- θα χάσει το υπόλοιπο της φετινής σεζόν και αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα την αποθεραπεία του.

Θυμίζουμε ότι αρχικά ο Φοφανά είχε αποκομίσει το πρόβλημα στους προσαγωγούς κόντρα στην Άστον Βίλα τον Δεκέμβριο επιστρέφοντας προσωρινά τον Μάρτιο, αφού τέθηκε ξανά νοκ-άουτ. Τα προβλήματα από όταν πήγε στην Τσέλσι το 2022 συνεχίζουν να τον καταδιώκουν, ενώ πολύ πιθανό είναι να μην προλάβει το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων το ερχόμενο καλοκαίρι. Έχασε επίσης ολόκληρη την περσινή σεζόν έχοντας υποστεί ρήξη χιαστού.

Chelsea's Wesley Fofana has been ruled out for the rest of the season after having surgery on a hamstring injury. pic.twitter.com/F8nczkKCmb