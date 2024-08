Ο Έρλινγκ Χάαλαντ συμπλήρωσε τα 100 παιχνίδια με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι και συνόδευσε το επίτευγμα αυτό πετυχαίνοντας το 91ο του γκολ με τους «πολίτες».

Με τον καλύτερο τρόπο έκανε ποδαρικό στη νέα σεζόν η Μάντσεστερ Σίτι. Δίχως να πατήσει ιδιαίτερα το γκάζι, η πρωταθλήτρια πέρασε σβηστά από το Λονδίνο, επικρατώντας άνετα με 2-0 της Τσέλσι στην πρεμιέρα της Premier League. Ο συνήθης ύποπτος, Έρλινγκ Χάαλαντ, άνοιξε λογαριασμό, πετυχαίνοντας το πρώτο γκολ της Σίτι στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Στο 100ο του παιχνίδι με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι σε όλες τις διοργανώσεις, ο Νορβηγός killer έφτασε τα 91 γκολ με τους «πολίτες» και συνόδευσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το επίτευγμα αυτό. Από το καλοκαίρι του 2022, όταν και αποκτήθηκε, ο Χάαλαντ δεν έχει σταματήσει να «ματώνει» τα αντίπαλα δίχτυα, πετυχαίνοντας σχεδόν ένα γκολ ανά παιχνίδι.

Οι επιδόσεις αυτές του Χάαλαντ αναδεικνύουν παράλληλα και το απίθανο κατόρθωμα του Μέσι το 2012. Πιο συγκεκριμένα, εκείνη τη χρονιά, ο Pulga κατάφερε να «σπάσει» το μυθικό ρεκόρ του Γκερντ Μίλερ με τα περισσότερα γκολ σε ένα ημερολογιακό έτος, πετυχαίνοντας 91 γκολ μέσα στο 2012. Σε 69 συμμετοχές που είχε ο Μέσι εκείνη τη χρονιά, κατάφερε να σκοράρει 91 φορές και να δώσει ακόμα 24 ασίστ.

Ένα ρεκόρ που μοιάζει σχεδόν ακατόρθωτο να «σπάσει», τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον...

🇦🇷 Lionel Messi in 2012: 69 games, 91 goals, 24 assists



🇳🇴 Erling haaland for Manchester City: 100 games, 91 goals, 15 assists



Not Normal! 🤯 pic.twitter.com/3wvUR1xvwq