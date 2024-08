Για την απόκτηση του Βάντερσον από τη Μονακό κινείται η Τότεναμ, η οποία σκοπεύει να βγάλει από τα ταμεία το ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ.

Η μεταγραφική ενίσχυση συνεχίζεται για την Τότεναμ! Μετά την απόκτηση του Ντομινίκ Σολάνκε για την κορυφή της επίθεσης, οι Spurs προχωρούν σε προθήκη και στην οπισθοφυλακή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Βραζιλία η ομάδα του Λονδίνου ξεκίνησε συζητήσεις με τη Μονακό για την απόκτηση του Βάντερσον, με τους Spurs να σκοπεύουν να καταθέσουν πρόταση ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ.

Μετά την αποχώρηση του Έμερσον για τη Μίλαν η Τότεναμ έχει βγει στην αγορά για να αναπληρώσει το κενό στο δεξί φτερό της άμυνας, με τον Βραζιλιάνο να αποτελεί τον εκλεκτό της διοίκησης.

Την περσινή περίοδο ο Βάντερσον κατέγραψε συνολικά 23 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό τρία γκολ και μια ασίστ.

