Ανακοινώθηκε απ' τη Βασιλεία ο Σερντάν Σακίρι

Ο Σερντάν Σακίρι, που συνδέθηκε με ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, είναι επίσημα παίκτης της Βασιλείας.

Η Βασιλεία ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη της συνεργασίας της με τον Σερντάν Σακίρι ο οποίος πρόσφατα συνδέθηκε με... ΑΕΚ και Παναθηναϊκό!

Στην Ελβετία θα συνεχίσει την καριέρα του ο 32χρονος μεσοεπιθετικός, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες -αφότου έμεινε ελεύθερος από τους Σικάγο Φάιαρ- συνδέθηκε με αρκετούς συλλόγους μεταξύ των οποίων η «Ένωση» και το «Τριφύλλι».

Πιο συγκεκριμένα, ο Γερμανός δημοσιογράφος, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, του SkySports, είχε αναφέρει ότι για τον πολύπειρο Ελβετό διεθνή έχουν ρωτήσει οι δύο ελληνικές ομάδες.

Για τον άλλοτε παίκτη των Μπάγερν Μονάχου και Λίβερπουλ υπήρχε ενδιαφέρον και από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας, αρά εκείνος επέστρεψε στην ομάδα που έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας ως το 2027!



🚨🌪️ Excl | Besiktas, Panathinaikos, AEK Athen and clubs from Saudi Arabia have inquired about Xherdan #Shaqiri in recent days ✔️



32 y/o Swiss legend immediately ready for a new challenge as a free agent as his contract with Chicago Fire was terminated with mutual agreement.… pic.twitter.com/MHZRzOLDj7