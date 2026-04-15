Η Βασιλεία δημοσίευσε φωτογραφίες με τις τεράστιες ζημιές που υπέστησαν τα αποδυτήρια του γηπέδου της μετά από φωτιά που ξέσπασε στις 10 Απριλίου.

Δεν έφτανε στη Βασιλεία η κακή σεζόν που έκανε φέτος, ήρθε και η φωτιά στο St. Jakob-Park να βάλει ακόμη περισσότερα στο κεφάλι των ιθυνόντων του συλλόγου. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε την Παρασκευή, 10 Απριλίου, με τον αγώνα πρωταθλήματος ενάντια στην Τουν να αναβάλλεται και τον ελβετικό σύλλογο να δημοσιεύει πέντε μέρες αργότερα φωτογραφίες από τις ζημιές που προκλήθηκαν.

Η σχετική ενημέρωση αναφέρει πως η φωτιά προκλήθηκε στον χώρο που βρίσκεται η σάουνα, με τον τομέα όπου βρίσκονταν τα αποδυτήρια της Βασιλείας, τα γραφεία των προπονητών και του team manager, την αποθήκη εξοπλισμού, τις ντουζιέρες και την αίθουσα αποκατάστασης να καταστρέφονται ολοσχερώς από τη φωτιά και τον καπνό.

Από την άλλη, υπάρχουν ελπίδες πως τμήματα του τομέα όπου βρίσκονταν τα αποδυτήρια των φιλοξενούμενων και των διαιτητών, το δωμάτιο του αντι-ντόπινγκ κοντρόλ και τα πλυντήρια δύνανται να σωθούν, με περαιτέρω πληροφορίες να αναμένονται το προσεχές χρονικό διάστημα. Από τη Ρότμπλαου, τονίζεται πως προτεραιότητα αποτελεί το να γίνει ξανά λειτουργικό το γήπεδο για τα τρία φετινά εντός έδρας ματς που απομένουν, αν και είναι σαφές πως τα σημεία που επηρεάστηκαν από τη φωτιά δεν πρόκειται να είναι έτοιμα για τη σεζόν 2025/26.