Ανεπανάληπτες στιγμές ζουν οι οπαδοί της Νιούκαστλ που κατέκλυσαν τους δρόμους της πόλης για να γιορτάσουν την ιστορική κατάκτηση του League Cup.

Περίπου δύο εβδομάδες έχουν περάσει από τον θρίαμβο της Νιούκαστλ απέναντι στη Λίβερπουλ και την ιστορική κατάκτηση του League Cup που έδωσε τέλος σε μία... ανομβρία 70 ετών από τον τελευταίο εγχώριο τίτλο της ομάδας.

Η επιτυχία του «Γουέμπλεϊ» άρμοζε ανάλογης «γιορτής» και στο Νιούκαστλ, εκεί όπου ήδη από το μεσημέρι του Σαββάτου (29/03) η πόλη κινείται σε πανηγυρικούς ρυθμούς με χιλιάδες κόσμο να κατεβαίνει στους δρόμους για να... τιμήσει τους ήρωές της που παρήλαυναν με το πούλμαν, παρέα με το τρόπαιο.

This is what it means for our city. Imagine a league or champions league win wow.#nufc #NUFC pic.twitter.com/OTac3G1AU5