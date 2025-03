Ο Τζόι Μπάρτον έλαβε ποινή τρίμηνης φυλάκισης με αναστολή για τον ξυλοδαρμό της συζύγου του το 2021.

Ο Τζόι Μπάρτον κρίθηκε ένοχος για την επίθεση στη σύζυγό του το 2021. Ο πρώην ποδοσφαιριστής καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τριών μηνών, αλλά η ποινή του επιβλήθηκε με αναστολή, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα χρειαστεί να τη εκτίσει, εφόσον δεν διαπράξει άλλη παρανομία στο μέλλον.

Τον Ιούνιο του 2021 ο Μπάρτον είχε χτυπήσει τη γυναίκα του, Τζόρτζια, στο σπίτι όπου διέμεναν στο Λονδίνο, όταν μετά από καβγά την χτύπησε αφήνοντάς τη με αιμορραγία στη μύτη και τραύματα στο μέτωπο.

Η γυναίκα του το βράδυ του καβγά κάλεσε την αστυνομία και ανέφερε ότι ο σύζυγός της την είχε χτυπήσει, αλλά αργότερα απέσυρε τη δήλωσή της, στέλνοντας επιστολή. Ο Μπάρτον συνελήφθη στο υπνοδωμάτιό του, ακόμα σε κατάσταση μέθης, τηννύχτα της επίθεσης, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο δικαστήριο.

Ακόμη του επιβλήθηκε από το δικαστήριο να πληρώσει 2.500 ευρώ, ενώ η ποινή του είναι 12 εβδομάδες φυλάκισης με αναστολή για δύο χρόνια.

