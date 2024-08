Την επιθυμία να επιστρέψει στην Τσέλσι φέρεται πως εξέφρασε ο Πορτογάλος επιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης Ζοάο Φέλιξ, λύνοντας έτσι τα χέρια και στους «Ροχιμπλάνκος» που θέλουν να διατηρήσουν με τους «Μπλε» το deal για τον Γκάλαγκερ.

Ο επιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης, Ζοάο Φέλιξ, είναι έτοιμος να επιστρέψει στην Τσέλσι. Αυτό προκύπτει μετά την... κατάρρευση της συμφωνίας των δύο ομάδων για τον Σαμού Ομοροντιόν!

Οι δύο σύλλογοι είχαν συμφωνήσει σε ποσό 40 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ομοροντιόν, αλλά η μεταγραφή ναυάγησε, λόγω προβλημάτων στην οριστικοποίηση των λεπτομερειών του συμβολαίου.

Η Ατλέτικο ήθελε να... ξεφορτωθεί τον Ομοροντιόν για να αντισταθμίσει τις συμφωνίες της για τον Κόνορ Γκάλαχερ της Τσέλσι και τον Χουλιάν Άλβαρεςτης Μάντσεστερ Σίτι. Οι συμφωνίες αυτές έχουν κλείσει, αλλά η Ατλέτικο πρέπει να... πουλήσει!

Κάπως έτσι αναζωπυρώθηκαν οι συζητήσεις για τον Φέλιξ, ο οποίος στο παρελθόν ήταν δανεικός στο Στάμφορντ Μπριτζ, αλλά είχε αποτελέσει στόχο της Άστον Βίλα.

Ο Πορτογάλος επιθετικός, ο οποίος πέτυχε 4 γκολ σε 20 παιχνίδια με την Τσέλσι, πέρασε την περασμένη σεζόν ως δανεικός στην Μπαρτσελόνα, όπου σκόραρε 10 φορές σε 44 εμφανίσεις.

Όπως φαίνεται τόσο η Τσέλσι, όσο και ο παίκτης ενδιαφέρονται για μια νέα συνεργασία κάτι που φυσικά θα έλυνε και τα χέρια της Ατλέτικο.

