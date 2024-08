Ο διεθνής Άγγλος Ιβάν Τόνεϊ έχει προσελκύει το ενδιαφέρον της Αλ-Αχλί, αλλά και ομάδων της Premier.

Ο επιθετικός της Μπρέντφορντ, Ιβάν Τόνεϊ, αποτελεί κορυφαίο μεταγραφικό στόχο για την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας Αλ Αχλί.

Η Sun αποκάλυψε ότι οι «Μέλισσες» ήταν αρχικά έτοιμες να μειώσουν την τιμή που ζητούσαν για τον νεαρό επιθετικό σε μόλις 35 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά μετά τον τραυματισμό του νέου επιθετικού Ιγκόρ Τιάγκο στο γόνατο, που θα τον αποκλείσει μέχρι τον Δεκέμβριο, ο σύλλογος ξανασκέφτηκε το ενδεχόμενο να πουλήσει τον βασικό του παίκτη.

Πολλοί σύλλογοι της Premier League έχουν συνδεθεί με μια κίνηση για τον Τόνεϊ - μεταξύ των οποίων η Άρσεναλ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Τσέλσι, η Τότεναμ και η Γουέστ Χαμ. Αλλά ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο υποστηρίζει ότι υπάρχει ενδιαφέρον από το πρωτάθλημα Saudi Pro League. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι ο Τόνεϊ είναι ένας από τους «κύριους επιθετικούς που εξετάζονται» στη Μέση Ανατολή.

Η Αλ Αχλί μάλιστα φέρεται να έχει δείξει ενδιαφέρον από τον Ιανουάριο. Το δημοσίευμα υποστηρίζει επίσης ότι ο παίκτης «αξιολογεί τις επιλογές του» και δεν έχει αποφασίσει ακόμα για το μέλλον του.

🚨🇸🇦 Ivan Toney, one of the main strikers being considered by Saudi Pro League clubs for the final weeks of the window.



Toney, appreciated by Al Ahli already since last January window and he’s still on SPL shortlist.



No decision on player side, he’s assessing options. pic.twitter.com/JNDiIMcjXJ