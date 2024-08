Τέλος στο «σίριαλ» σχετικά με το μέλλον του φαίνεται πως έβαλε ο Έντερσον, καθώς ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας ξεκαθάρισε με δήλωσή του ότι θα παραμείνει στην Μάντσεστερ Σίτι και την επόμενη σεζόν.

Μόλις λίγες ώρες μετά την κατάκτηση του Community Shield από την Μάντσεστερ Σίτι, ο Έντερσον με δήλωσή του έβαλε τέλος στα όποια δημοσιεύματα είχαν κάνει την εμφάνισή τους σχετικά με το μέλλον του μακριά από τους Πολίτες.

Πιο συγκεκριμένα, ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας που ξεκίνησε βασικός στον τελικό και απέκρουσε στη διαδικασία των πέναλτι την εκτέλεση του Τζέιντον Σάντσο, ξεκαθάρισε πως η επόμενη μέρα θα τον βρει με τη φανέλα της Σίτι, τουλάχιστον για την επόμενη σεζόν. Όλα αυτά, παρά τα δημοσιεύματα και τις... σειρήνες από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας που ενδιαφέρονταν για την απόκτησή του.

«Η απόφαση έχει παρθεί. Θα μείνω στη Σίτι αυτή τη σεζόν. Μίλησα με τον Πεπ και αυτό ήταν καθοριστικό. Χαίρομαι που παραμένω, είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος στην κατάκτηση περισσότερων τίτλων. Μίλησα ακόμη με τη διοίκηση, τους διευθυντές, τους συμπαίκτες και θα μείνω», είναι τα λόγια του Έντερσον.

🚨🔵 Éderson: “The decision has been made. I will stay at Manchester City this season”.



“I spoke to Pep and it was crucial… I’m happy to stay, fully focused on winning more titles here”.



“I also spoke to the board, directors, teammates and I’m staying”, told @j_castelobranco. pic.twitter.com/Bc4WVN6iMV