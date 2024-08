Το Community Shield κατέληξε στα χέρια της Μάντσεστερ Σίτι και οι Πολίτες πλέον βάζουν μπρος προς το ξόρκισμα της κατάρας που συνοδεύει τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Χρειάστηκε να φτάσει μέχρι τη διαδικασία των πέναλτι, όμως η Μάντσεστερ Σίτι «λύγισε» στη ρώσικη ρουλέτα τη συμπολίτισσα Γιουνάιτεντ και πανηγύρισε το πρώτο της Community Shield μετά από τρία χρόνια.

1/13 - The team that won the Community Shield went on to win that season's Premier League in just one of the last 13 campaigns (Manchester City in 2018-19). Unlucky? pic.twitter.com/kgRDw3ATiL