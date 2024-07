Την επιθυμία του να παραμείνει ο Έντερσον στην Μάντσεστερ Σίτι εξέφρασε ο Πεπ Γκουαρδιόλα, απαντώντας στις εικασίες που συνδέουν τον Βραζιλιάνο μααε τη Σαουδική Αραβία.

Στο στόχαστρο των Αλ Νασρ και Αλ Ιτιχάντ έχει μπει το τελευταίο διάστημα ο Έντερσον, ο οποίος είχε προτάσεις από τη Σαουδική Αραβία και το προηγούμενο καλοκαίρι.

Φέτος, μοιάζει πιο πιθανό για τον 30χρονο τερματοφύλακα να αφήσει την Μάντσεστερ Σίτι μετά από επτά χρόνια παρουσίας του στην ομάδα, παρά το τρέχον συμβόλαιό του που λήγει το 2026.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα, πάντως, έκανε φανερή την επιθυμία του να παραμείνει ο Βραζιλιάνος στους Πολίτες και τη νέα σεζόν, όπως φανερώνουν οι δηλώσεις του:

«Εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου ο Έντερσον να συνεχίσει μαζί μας. Θα ήθελα πολύ να μείνει, δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα πετυχαίναμε χωρίς αυτόν όσα έχουμε καταφέρει τις τελευταίες σεζόν. Είναι τόσο δύσκολο να αντικαταστήσουμε έναν παίκτη σαν αυτόν», είπε, μεταξύ άλλων, ο Ισπανός τεχνικός.

