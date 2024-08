Πολύ κοντά στην απόκτηση του νεαρού επιθετικού της Ατλέτικο Μαδρίτης, Σαμού Ομοροντιόν, φέρεται να βρίσκεται η Τσέλσι.

Μεταγραφικό «ντόμινο» ανάμεσα στην Τσέλσι και την Ατλέτικο Μαδρίτης. Η ισπανική ομάδα βρίσκεται εδώ και σχεδόν ένα 24ωρα στα τελειώματα της υπόθεσης του Κόνορ Γκάλαχερ, καθώς ο Άγγλος μέσος αποφάσισε να αποδεχτεί την πρόταση των «ροχιμπλάνκος».

Την ίδια ώρα η Τσέλσι φέρεται να έχει κάνει βήματα προόδου στην περίπτωση του νεαρού επιθετικού της Ατλέτικο, Σαμού Ομοροντιόν. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο οι «μπλε» έχουν προσφέρει ένα ποσό της τάξης των 40 εκατομμυρίων ευρώ για την νεαρό φορ της Ατλέτικο ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στην Αλαβές.

Βέβαια, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, η Ατλέτικο θα δώσει το «οκ» μόνο όταν καταφέρει εκείνη να ολοκληρώσει θετικά την υπόθεση του Χουλιάν Άλβαρες της Μάντσεστερ Σίτι.

