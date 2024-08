Ο Κόνορ Γκάλαχερ αποδέχτηκε την πρόταση της Ατλέτικο Μαδρίτης εν τέλει και ετοιμάζεται να ταξιδέψει για την ισπανική πρωτεύουσα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τους «ροχιμπλάνκος» οι οποίοι θα δαπανήσουν 40 εκατομμύρια ευρώ.

Η μεγάλη ανατροπή «έγινε» και ο Κόνορ Γκάλαχερ είπε το «ναι» στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο Άγγλος μέσος που τέθηκε εκτός πλάνων του Μαρέσκα στην Τσέλσι, αποφάσισε να αποδεχτεί την πρόταση της ισπανικής ομάδας και όλα πλέον δείχνουν πως το deal δεν θα αργήσει να ολοκληρωθεί.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Γκάλαχερ αποφάσισε να πει το πολυπόθητο «ναι» στους «ροχιμπλάνκος» οι οποίοι ήταν στο stand by εδώ και ημέρες, περιμένοντας την απάντηση του χαφ της Τσέλσι.

Όπως υποστηρίζει ο Ιταλός δημοσιογράφος, η υπόθεση αναμένεται να κλείσει οριστικά μέσα στις επόμενες ώρες, με την Τσέλσι να αναμένεται παράλληλα να βάλει στα ταμεία της το ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ.

🚨🔴⚪️ EXCLUSIVE: Conor Gallagher has verbally agreed terms and said YES to join Atlético Madrid!



‘Here we go’ to follow today after formal steps, five year deal 🧨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



La Liga’s record fee this summer, €40m to Chelsea — brokered by Ali Barat from Epic Sports and Paul Nicholls. pic.twitter.com/7rOQgmY2jh