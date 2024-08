Η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει κάνει επίσημη κρούση στη Μάντσεστερ Σίτι για τον Χούλιαν Άλβαρες και σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αυτή ανέρχεται στα 75 εκατ. ευρώ.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης είναι έτοιμη να ενεργοποιήσει μία μεγάλη μεταγραφή καθώς είναι κοντά σε συμφωνία για την απόκτηση του Χούλιαν Άλβαρες και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο ανέφερε το ποσό που έχει προτείνει στη Μάντσεστερ Σίτι.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος, ο ισπανικός σύλλογος έχει κάνει πρόταση στους «πολίτες» το ποσό των 75 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του 24χρονου φορ και αναμένεται η απάντηση της αγγλικής ομάδας.

