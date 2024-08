Η Ατλέτικο Μαδρίτης συμφώνησε με τη Βαλένθια και τον Χάβι Γκέρα και θα ενεργοποιήσει το «deal» αν ο Κόνορ Γκάλαχερ δεν δώσει το τελικό «ναι» για τη μεταγραφή του από την Τσέλσι.

Μετά την ενίσχυση στη γραμμή κρούσης με την προσθήκη του Αλεξάντερ Σορλόθ επόμενη προτεραιότητα για την Ατλέτικο Μαδρίτης είναι η απόκτηση χαφ. Οι Ροχιμπλάνκος την ερχόμενη εβδομάδα θα αποκτήσουν κεντρικό μέσο και έχουν δυο περιπτώσεις που δουλεύουν παράλληλα.

Πρώτος στόχος των Μαδριλένων είναι ο Κόνορ Γκάλαχερ της Τσέλσι, με τις δυο ομάδες να έχουν βρει τη χρυσή τομή για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Το μοναδικό «αγκάθι» είναι η συμφωνία των Ισπανών με τον διεθνή Άγγλο χαφ για τους προσωπικούς όρους του συμβολαίου του και απομένει το «πράσινο φως» του ποδοσφαιριστή.

Εάν ο Γκάλαχερ δεν δώσει την επιθυμητή απάντηση η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει έτοιμη την εναλλακτική του. Ο λόγος για την Χάβι Γκέρα της Βαλένθια, με τους Κολτσονέρος να έχουν προφορική συμφωνία τόσο με τις Νυχτερίδες, όσο και με τον Ισπανό χαφ.

