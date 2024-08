Εκτός των πλάνων της Τσέλσι βρίσκεται ο Κόνορ Γκάλαχερ, με την Ατλέτικο Μαδρίτης να... καραδοκεί στη «γωνία» περιμένοντας την απόφαση του παίκτη.

Το μέλλον του Κόνορ Γκάλαχερ φαίνεται πως βρίσκεται μακριά από το Λονδίνο και την Τσέλσι.

Ο Έντσο Μαρέσκα έθεσε τον 24χρονο Άγγλο εκτός ομάδας, με την Τσέλσι να ανακοινώνει μάλιστα στον ποδοσφαιριστή ότι δεν θα προπονείται με την πρώτη ομάδα όταν η αποστολή επιστρέψει από την προετοιμασία που πραγματοποιεί αυτό το διάστημα στην Αμερική.

Ο Γκάλαχερ έχει απορρίψει πρόταση ανανέωσης του συμβολαίου του για τα επόμενα 2+1 χρόνια, με την Ατλέτικο Μαδρίτης να βρίσκεται κοντά στη συμφωνία με την Τσέλσι για την απόκτησή του.

BREAKING: Conor Gallagher's has been told by Chelsea that he will be a squad player under the new style of play 🚨 pic.twitter.com/dSKYNW15GZ

Με το συμβόλαιό του να λήγει το επόμενο καλοκαίρι, όλα δείχνουν πως η Τσέλσι θα φτάσει σύντομα στη λύση της συνεργασίας της με τον Άγγλο, προκειμένου να βάλει στα ταμεία της ένα αξιόλογο ποσό από την πώλησή του. Από την άλλη, η Ατλέτικο θα περιμένει την απόφαση του Γκάλαχερ μέχρι το τέλος του προσεχούς Σαββατοκύριακου.

BREAKING: Atletico Madrid have given Chelsea midfielder Conor Gallagher until the end of the weekend to decide if he wants to move there. 🚨 pic.twitter.com/YAj86dJZy2