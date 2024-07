Μια ανάσα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Λενί Γιορό βρίσκεται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Γάλλο στόπερ να αναμένεται στην Αγγλία μέσα στις επόμενες ώρες για να ολοκληρώσει το μεγάλο deal.

Κοντά στο μεγάλο κόλπο γκρόσο βρίσκεται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρότι η Ρεάλ Μαδρίτης είχε τον πρώτο λόγο στην υπόθεση του Λενί Γιορό, η Γιουνάιτεντ έκανε την κίνηση ματ και βρίσκεται πλέον μια ανάσα από την απόκτηση του νεαρού κεντρικού αμυντικού.

Όπως αναφέρει το «Athletic», η Γιουνάιτεντ κατέθεσε νέα βελτιωμένη πρόταση για τον 18χρονο στόπερ της Λιλ, φτάνοντας μέχρι και τα 62 εκατομμύρια ευρώ. Ένα ποσό που οι άνθρωποι της Λιλ δεν γινόταν να απορρίψουν, με τον γαλλικό σύλλογο να δίνει το «οκ» στον Γιορό ώστε να πετάξει προς το Μάντσεστερ και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Γιουνάιτεντ.

Ο Γιορό θεωρείται το next big thing της γαλλικής άμυνας και αναμένεται να αποτελέσει κομβικό ποδοσφαιριστή στα μετόπισθεν της Γιουνάιτεντ εφόσον ολοκληρωθεί η μεταγραφή από τη Λιλ.

🚨 EXCLUSIVE: Leny Yoro flying to UK to take medical + finalise personal terms as Man Utd push to complete signing from Lille. 18yo defender initially favoured #RMFC but #LOSC accepted initial €62m #MUFC bid - still work to do but now close @TheAthleticFC https://t.co/Vz5gTFH2Xx