Έτοιμη να ντύσει στα κόκκινα τον 23χρονο φορ της Μπολόνια, Τζόσουα Ζέρκζι, είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που τα βρήκε σε όλα μαζί του και θα ενεργοποιήσει τη ρήτρα αγοράς του.

Η πρώτη μεταγραφή του καλοκαιριού για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι προ των πυλών. Οι Κόκκινοι Διάβολοι ενισχύονται στην αιχμή του δόρατος, όντας έτοιμοι να προσγειώσουν στο «Ολντ Τράφορντ» τον Τζόσουα Ζέρκζι. Όπως μετέδωσε το Athletic, ο αγγλικός σύλλογος έχει φτάσει σε πλήρη συμφωνία με τον 23χρονο φορ όσον αφορά στο συμβόλαιό του και έχει ενημερώσει την Μπολόνια πως θα ενεργοποιήσει τη ρήτρα αγοράς του, η οποία αγγίζει τα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Manchester United are working to finalise the signing of Bologna forward Joshua Zirkzee.



More from @David_Ornstein ⤵️