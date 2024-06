Ο Στιβ Κούπερ είναι μια ανάσα από να γίνει ο νέος προπονητής της Λέστερ και να επιστρέψει στην Premier League, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Ο Στιβ Κούπερ μετά τη θητεία του στην τεχνική ηγεσία της Νοτιγχαμ, θα βρεθεί ξανά στην Premier League αυτή τη φορά με την Λέστερ.

Σύμφωνα με το «Sky Sports» η Λέστερ ήταν εδώ και καιρό στην αναζήτηση προπονητή και η συμφωνία με τον Κούπερ ήταν ένα ιδανικό σενάριο.

Η συμφωνία με τον 44χρονο προπονητή του ανοίγει ξανά την πόρτα στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, μετά την απομάκρυνση του από τη Νοτιγχαμ τον Δεκέμβριο του 2023 .

Η Λέστερ απουσίασε μια σεζόν από τη Premier League και είναι έτοιμη για μια δυναμική επιστροφή στο πρωτάθλημα.

Steve Cooper is close to being appointed the new head coach of #LeicesterCity. Negotiations in the final stages after he emerged as the leading candidate from a shortlist that also included Graham Potter. More on @SkySportsNews and online. pic.twitter.com/qZiVUD82li