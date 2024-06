Λουίς Ντίας: «Είμαι χαρούμενος και ήρεμος στην Λίβερπουλ»

Ο Λουίς Ντίας μίλησε για το ποδοσφαιρικό του μέλλον αναφορικά και με τα δημοσιεύματα για την Μπαρτσελόνα και τόνισε ότι είναι ικανοποιημένος στη Λίβερπουλ.

Με την Μπαρτσελόνα να δίνει τα... πάντα για την απόκτηση του Λουίς Ντίας από τη Λίβερπουλ, ο εξτρέμ των Reds σε δηλώσεις του τόνισε πως είναι χαρούμενος στην ομάδα του Άρνε Σλοτ.

«Είμαι πολύ χαρούμενος στη Λίβερπουλ, είναι μια σπουδαία ομάδα και σύλλογος, πάντα ήθελα να παίξω εκεί, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος και χαλαρός. Δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο, σκέφτομαι την εθνική ομάδα της Κολομβίας, στην οποία βρισκόμαστε».

Θυμίζουμε πως το συμβόλαιο του Ντίας με τη Λίβερπουλ λήγει στις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ ο πατέρας του είχε δηλώσει τον Μάρτιο πως η Μπαρτσελόνα θα ήταν ένα από τα όνειρα του γιου του.

🔴🇨🇴 Luis Díaz: “I’m very happy there at Liverpool, it’s a great team and club, I’ve always wanted to play there, so I’m very happy and relaxed”.



“I’m not thinking about anything else”. pic.twitter.com/wm7zdgXVH6