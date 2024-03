Ο Ντίας ο πρεσβύτερος παραχώρησε συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena SER, κι ερωτήθηκε για το αν είναι πιθανή μια μεταγραφή στη Ρεάλ.

Ο πατέρας του Κολομβιανού επιθετικού της Λίβερπουλ, Λούις Ντίας, άφησε να εννοηθεί σε συνέντευξή του ότι ο γιος του είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο μεταγραφής το προσεχές καλοκαίρι.

Ο Ντίας εντάχθηκε στη Λίβερπουλ το 2022 μετά από μια εξαιρετική περίοδο στην Πορτογαλία και την Πόρτο. Ο εκρηκτικός εξτρέμ, εκ των αγαπημένων των οπαδών στο «Άνφιλντ», έχει βρεθεί στο στόχαστρο αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων και από ότι φαίνεται δεν κλείνει την πόρτα.

Η αναμενόμενη αποχώρηση του Γιούργκεν Κλοπ από τον πάγκο των Reds θα φέρει μια σειρά αλλαγών στον σύλλογο που θα επηρεάσει και τους παίκτες. Ο Ντίας ήταν ένας από αυτούς που επιλέχθηκαν από τον Γερμανό τεχνικό.

Ο Ντίας ο πρεσβύτερος μίλησε στο Cadena SER για το αν ο γιος του είχε δεχθεί προτάσεις από ισπανικού συλλόγους, πριν πάει στη Λίβερπουλ, και τόνισε πως: «Δεν υπήρξε ποτέ κάτι σοβαρό με τη Ρεάλ Μαδρίτης ή την Ατλέτικο. Η Λίβερπουλ ήταν πάντα πιο αποφασισμένη και πιο συγκεκριμένη για να υπογράψει τον Λουίς».

Και συμπλήρωσε: «Ήλπιζε ότι θα μπορούσε να έρθει εδώ. Ο Φαλκάο είχε ήδη πάει εκεί, ο Χάμες [Ροντρίγκες] επίσης... Στο τέλος δεν συνέβη. Δεν έχουμε χάσει την ελπίδα μας ακόμα. Ο Ντίας παίζει καλά και οι ισπανικοί σύλλογοι είναι πάντα ενεργοί στην αγορά».

🇨🇴 Luis Díaz’s father Mane: “There was never anything serious with Real Madrid or Atlético. Liverpool were always more determined and concrete to sign Luis”.



“We haven’t lost our hope yet…”.



“Luis is playing well and Spanish clubs are always active in the market”, told SER. pic.twitter.com/d4rNtn8YnQ