O Tζέιμι Βάρντι θα ακολουθήσει τη Λέστερ στη σεζόν της επιστροφής στην Premier League, καθώς ανανέωσε το συμβόλαιο του για ακόμα μια χρονιά.

Ο εμβληματικός αρχηγός της Λέστερ θα συνεχίσει στην ομάδα της καρδιάς του για ακόμα μια σεζόν. Ο Τζέιμι Βάρντι ηγήθηκε στην επιστροφή της ομάδα του στην Premier League, έχοντας 18 γκολ στην Championship και θα την ακολουθήσει και στη χρονιά της μεγάλης επιστροφής.

Ο 37χρονος επιθετικός έβαλε την υπογραφή του σε μονοετές συμβόλαιο με τη Λέστερ και θα φτάσει τις 13 διαδοχικές σεζόν στις Αλεπούδες. Ο Άγγλος φορ πήγε στο «King Power Stadium» το 2012 και ήταν εκ των πρωταγωνιστών στο «θαύμα» του 2016, όμως ποτέ δεν πήρε μεταγραφή και έμεινε πιστός στη Λέστερ.

