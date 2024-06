Η Premier League προσπάθησε να περιορίσει τη νέα... πατέντα του Τοντ Μπόλι όσον αφορά το FFP, με τις πωλήσεις των περιουσιακών στοιχείων της Τσέλσι σε ομίλους που ανήκουν στον σύλλογο, ωστόσο η πρόταση της αγγλικής λίγκας δεν πέρασε στην τελευταία ψηφοφορία των ομάδων του πρωταθλήματος.

Είναι γνωστό ότι ο Τοντ Μπόλι έχει... καταφέρει να αναστατώσει σε μεγάλο βαθμό τόσο την Premier League, όσο και την UEFA με τις οικονομικές «τρύπες» που βρίσκει συνεχώς για να γλιτώσει τις παραβάσεις που αφορούν το FFP.

Η Τσέλσι είχε βρει «τρύπα» ωστόσο στο θέμα των μεταγραφών, μοιράζοντας το συνολικό κόστος των αγορών της με συμβόλαια οκτώ και εννέα ετών. Η UEFA έβαλε μέτρο στα συμβόλαια και έτσι έκλεισε την «τρύπα» που βρήκε και εκμεταλλεύτηκε ο Μπόλι ο οποίος ωστόσο εξακολουθεί να βρίσκει τρόπους και να γλιτώνει την Τσέλσι από το Financial Fair Play.

Σύμφωνα με το «Athletic» Premier League προσπάθησε να περάσει έναν νέο κανονισμό, όσον αφορά τις πωλήσεις των περιουσιακών στοιχείων των συλλόγων. Η Τσέλσι ήταν αυτή που τόσο την περασμένη σεζόν, όσο και τη φετινή, παραχώρησε διάφορα περιουσιακά στοιχεία (ξενοδοχεία, προπονητικό κέντρο) ώστε να συμμαζέψει την ισολογισμό της και να γλιτώσει από τις παραβάσεις του FFP.

🚨 EXCL: Premier League fails in bid to close loophole letting clubs use profits from sale of hotels, training grounds, other tangible assets in FFP submissions. Proposal at AGM fell short of 2/3 majority needed (votes 11/20). W/ @mjshrimper @TheAthleticFC https://t.co/3PyeUCehxI

Η πρόταση αυτή ωστόσο δεν πέρασε στη χθεσινή ψηφορορία της Premier League, καθώς δεν μαζεύτηκαν τα 2/3 των ψήφων που απαιτούνταν. Ο Μπόλι με λίγα λόγια κατάφερε να κερδίσει τη συγκεκριμένη μάχη και όπως φαίνεται η Τσέλσι δεν θα έχει μεγάλο πρόβλημα -τουλάχιστον για φέτος- παρότι τα χθεσινά δημοσιεύματα ανέφεραν ότι οι «μπλε» βρίσκονται ανάμεσα στις ομάδες που πρέπει να πουλήσουν ποδοσφαιριστές πριν το τέλος του Ιουνίου.

Τις τελευταίες εβδομάδες όλο και περισσότερα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι οι «μπλε» έπρεπε να προχωρήσουν σε πωλήσεις έως και τις 30/06 για να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς της UEFA. Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν ισχύει και ο λόγος φαίνεται πως έχει να κάνει με τη νέα πατέντα του Μπόλι.

Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος φαίνεται πως βρίσκεται στην ολοκλήρωση της πώλησης του προπονητικού κέντρου της Τσέλσι, Κόμπαμ. Σύμφωνα με τις αιτήσεις που έχουν γίνει στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, οι «μπλε» βρίσκονται στην ολοκλήρωση της πώλησης του προπονητικού τους κέντρου, με το ποσό αυτό να αναμένεται να λύσει το πρόβλημα του FFP.

Μάλιστα, παρά την πώληση αυτή, το Κόμπαμ θα εξακολουθήσει να ανήκει στην Τσέλσι. Διότι ο Μπόλι ουσιαστικά θα μεταφέρει το προπονητικό κέντρο της ομάδας σε γκρουπ που ανήκει στον σύλλογο. Πρόκειται για μια ακόμη πατέντα του Μπόλι ο οποίος μέχρι στιγμής έχει πιάσει στον... ύπνο με τις κινήσεις του, τόσο την UEFA όσο και την Premier League.

