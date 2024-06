Αντιμέτωπες με την Premier League έρχονται έξι κλαμπ του πρωταθλήματος, με το Sky Sports να τονίζει ότι οι συγκεκριμένες ομάδες πρέπει να προχωρήσουν σε άμεσες πωλήσεις ποδοσφαιριστών για να μην έχουν μπλεξίματα με τους οικονομικούς κανονισμούς της διοργανώτριας αρχής.

Μια ακόμη υπόθεση που αφορά τις οικονομικές παραβάσεις των ομάδων της Premier League. Αυτή τη φορά δεν πρόκειται για μια τιμωρία, αλλά για το ενδεχόμενο να... μοιραστούν ποινές σε έξι διαφορετικά κλαμπ της Premier League σε περίπτωση που οι συγκεκριμένοι σύλλογοι δεν καταφέρουν να «προσαρμοστούν» με τους κανόνες.

Σύμφωνα με το Sky Sports, η Τσέλσι, η Άστον Βίλα, η Νιούκαστλ, η Έβερτον, η Λέστερ και η Νότιγχαμ Φόρεστ βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο όσον αφορά τον ισολογισμό των εσόδων και των εξόδων που επιτρέπει η διοργανώτρια αρχή της Premier League.

