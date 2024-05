Όλο και πιο κοντά στον διάδοχο του Ποτσετίνο βρίσκεται η Τσέλσι, με τον Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι να «παίζει» επίσης δυνατά για τον «μπλε» πάγκο.

Στο «σαφάρι» του αντικαταστάτη του Μαουρίσιο Ποτσετίνο βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα η Τσέλσι. Μετά την απόφαση να προχωρήσει στη λύση του συμβολαίου του Αργεντινού, οι «μπλε» προσπαθούν να κλείσουν άμεσα την τρύπα στον πάγκο τους προκειμένου να ξεκινήσει ο σχεδιασμός της επόμενης σεζόν.

Ανάμεσα στα ονόματα που εξετάζει και η Τσέλσι φέρεται να βρίσκεται και ο Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι. Ο Ιταλός τεχνικός δεν θα συνεχίσει την επόμενη σεζόν στην Μπράιτον, καθώς οι δύο πλευρές έβαλαν τέλος στη συνεργασία τους. Έτσι η Τσέλσι βλέπει με καλό... μάτι την περίπτωση του Ντε Τσέρμπι ο οποίος δεν είναι φυσικά ο μόνος που εξετάζεται σύμφωνα με το Sky Sports.

Ο ΜακΚένα της Ίπσιουιτς βρίσκεται επίσης στα «ραντάρ» όπως και ο Μαρέσκα της Λέστερ. Ο Τόμας Φρανκ της Μπρέντφορντ φέρεται να έχει επίσης μερικούς... θαυμαστές στην Τσέλσι, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει κάποια επαφή μέχρι στιγμής.

