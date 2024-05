Τέσσερις προπονητές φέρεται να εξετάζει τη δεδομένη στιγμή η Τσέλσι για την τεχνική της ηγεσία. Ένα όνομα έκπληξη, δύο από την Championship και ο... μυστήριος.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις τα τελευταία 24ωρα στην Τσέλσι. Οι «μπλε» προχώρησαν στην λύση της συνεργασίας τους με τον Μαουρίσιο Ποτσετίνο και ήδη βρίσκονται στο «σαφάρι» του διαδόχου του Αργεντινού τεχνικού.

Σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα η Τσέλσι έχει ήδη στρέψει το βλέμμα της σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις προπονητών. Επικρατέστεροι τη δεδομένη στιγμή μοιάζουν οι ΜακΚένα και Μαρέσκα από την Championship οι οποίοι εξασφάλισαν την άνοδο στην Premier League με τις Ίπσιουιτς και Λέστερ αντίστοιχα.

Τρίτος στη σειρά σύμφωνα με την Telegraph είναι ο Τόμας Φρανκ. Ο τεχνικός της Μπρέντφορντ φέρεται να βρίσκεται επίσης στα «ραντάρ» της Τσέλσι, χωρίς ωστόσο να έχει προκύψει κάποια νεότερη εξέλιξη. Ενδιαφέρον έχει ο τέταρτος υποψήφιος, για τον οποίο ωστόσο το αγγλικό Μέσο δεν έχει λεπτομέρειες, με τους Άγγλους να ψάχνουν να λύσουν το... μυστήριο με τον συγκεκριμένο προπονητή.

