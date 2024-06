Ο Ουκρανός μέσος Μικαΐλο Μούντρικ ήταν εκ των συμμετεχόντων στο σοκαριστικό βίντεο της ουκρανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, δηλώνοντας στην κάμερα ότι θα αγωνιστεί στο Euro, γνωρίζοντας ότι η οικογένειά του δέχεται ρωσικούς πυραύλους «μέρα και νύχτα» στην πόλη του Κρασνοχράντ.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν διέταξε μια πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Ο Μούντρικ είναι ένας από τους 13 παίκτες της Ουκρανίας που μίλησαν για τις πόλεις τους που επηρεάστηκαν από τον πόλεμο σε ένα βίντεο που παρήγαγε η ομοσπονδία ποδοσφαίρου της χώρας.

Στο βίντεο εμφανίστηκαν επίσης ο αριστερός μπακ της Άρσεναλ, Ζιντσένσκο, και ο αμυντικός της Μπόρνμουθ, Ιλιά Ζάμπαρνι. Το ίδιο έκανε και ο επιθετικός της Ντιναμό Κιέβου, Σαπαρένκο, ο οποίος είπε ότι το χωριό που μεγάλωσε Βελίκα Νοβοσίλκα «καταστράφηκε ολοσχερώς από τη Ρωσία».

Η ποδοσφαιρική ομάδα της Ουκρανίας αντιμετωπίζει τη Ρουμανία στον εναρκτήριο αγώνα της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Γερμανία. Ο μέσος της Τσέλσι, Μούντρικ, δήλωσε: «Από την αρχή του πολέμου πλήρους κλίμακας, η πόλη μου βομβαρδίζεται με πυραύλους μέρα και νύχτα».

Πρόσθεσε ότι οι γονείς του παραμένουν στο Κρασνοχράντ και «συνεχίζουν να χτίζουν τη ζωή τους εκεί και να πιστεύουν πάντα στη νίκη της Ουκρανίας».

Η πόλη - επίσης η γενέτειρα του τερματοφύλακα της Ρεάλ Μαδρίτης Αντρέι Λούνιν - βρίσκεται στην ανατολική Ουκρανία. Τα ουκρανικά στρατεύματα ανακατέλαβαν μερικά στην περιοχή με μια αντεπίθεση το 2022. Τον Μάιο, ο ρωσικός στρατός ξεκίνησε μια νέα επίθεση στην περιοχή του Χάρκοβο.

Ο Αντρέι Σεφτσένκο, πρώην επιθετικός της Τσέλσι που είναι τώρα πρόεδρος της Ουκρανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (UAF), δήλωσε: «Οι πόλεις μας επιθυμούν να φιλοξενήσουν το Euro, αλλά τώρα δεν παλεύουν για το τουρνουά, αλλά για την ελευθερία. Δεν υπάρχει Ουκρανός ποδοσφαιριστής, πόλη, γήπεδο, παιδική χαρά ή παιδί που να είναι ανέγγιχτο από τον πόλεμο».

