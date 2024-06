Η Μπαγέρν Μονάχου έχει βγει στην αγορά για στόπερ και εξετάζει την περίπτωση του 21χρονού Λίβαϊ Κόλγοιλ απο την Τσέλσι.

Ο Λίβαϊ Κόλγουιλ σύμφωνα με το γερμανικό σαιτ, SkySportDE, έχει μπει στη λίστα της Μπάγερν Μονάχου η οποία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρο από το όνομα του.

Ο 21χρονος στόπερ πραγματοποίησε πολυ καλές εμφανίσεις στην Premier League με την φανέλα της Τσέλσι και την αγωνιστική περίοδο 2023 - 2024 μέτρησε 23 εμφανίσεις σκοράροντας ένα γκολ.

Η περίπτωση του νεαρού αμυντικού είναι εξαιρετική εναλλακτική για τους Βαυαρούς αν δεν αποκτηθεί ο Γιόναταν Τα από την πρωταθλήτρια Λεβερκούζεν. Πολύ σημαντικό για τους Γερμανούς είναι ότι ο Κόλγουιλ είναι αριστεροπόδαρος.

