Γκουαρδιόλα: «Νιώθω πως το παιχνίδι με τη Γουέστ Χαμ θα είναι όπως με την Άστον Βίλα το 2022»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα μίλησε για τον «τελικό» κόντρα στη Γουέστ Χαμ και τόνισε πως το παιχνίδι με τα Σφυριά ίσως έχει την ίδια εξέλιξη με αυτό απέναντι στην Άστον Βίλα το 2022.

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του «τελικού» κόντρα στη Γουέστ Χαμ για την τελευταία αγωνιστική της Premier League, τόνισε πως το παιχνίδι με τα Σφυριά ίσως έχει την ίδια εξέλιξη με αυτό απέναντι στην Άστον Βίλα το 2022.

«Θα ήθελα να είμαστε μπροστά με 3-0 στα πρώτα δέκα λεπτά απέναντι στη Γουέστ Χαμ, αλλά δεν θα συμβεί. Έχω ένα προαίσθημα ότι το παιχνίδι θα γίνει όπως με την Άστον Βίλα το 2022. Είμαστε έτοιμοι. Οι παίκτες μου δεν τα παρατάνε ποτέ», είπε μεταξύ άλλων ο Καταλανός τεχνικός της Σίτι.

