Ο... άχαστος Ρόδρι έφτασε τα 73 διαδοχικά παιχνίδια με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι χωρίς ήττα και «ισοφάρισε» τους Αλμπερτίνι - Μαλντίνι, ενώ θέλει ακόμα ένα ματς για να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ.

Ο «Invincible» Ρόδρι συνεχίζει να οδηγεί τη Μάντσεστερ Σίτι στον δρόμο των επιτυχιών εκ του... ασφαλούς! Ο Ισπανός αμυντικός χαφ είναι ήδη ο ποδοσφαιριστής με τα περισσότερα αήττητα παιχνίδια στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, από όταν έφτασε στο «milestone» των 59 παιχνιδιών και πλέον πάει για παγκόσμιο ρεκόρ.

Ο 27χρονος μέσος ήταν βασικός στο «διπλό» - τίτλου επί της Τότεναμ στο Λονδίνο και έφτασε τα 73 διαδοχικά ματς δίχως ήττα με τη φανέλα των Πολίτων. Ο Ρόδρι ισοφάρισε των Αλμπερτίνι (46-27-0,15/1/89 – 10/4/1993) και Πάολο Μαλντίνι (50-23-0, 26/5/91 – 7/3/93) στη Μίλαν και αν αγωνιστεί βασικός στο τελευταίο ματς της Premier League, κόντρα στη Γουέστ Χαμ (19/5) και η ομάδα του δεν χάσει θα είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής στον κόσμο που μένει «αλώβητος» για 74 σερί παιχνίδια.

Another game for Rodri - another game unbeaten 😅🔥 pic.twitter.com/XLeAA4Y6a4