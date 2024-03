Ο - ήδη τιμωρημένος από την ιταλική ομοσπονδία - Σάντρο Τονάλι μπαίνει σε περιπέτειες και στην Αγγλία, αφού σύμφωνα με την FA... πρόλαβε να στοιχηματίσει παράνομα 50 φορές σε δύο μήνες ως παίκτης της Νιούκαστλ.

Οι περιπέτειες για τον Σάντρο Τονάλι καλά κρατούν. Αφού έγινε ο πιο ακριβός Ιταλός ποδοσφαιριστής στην ιστορία, ο 23χρονος κρίθηκε ένοχος για παράνομο στοιχηματισμό όσο βρισκόταν στη Μίλαν, τιμωρήθηκε με αποκλεισμό 10 μηνών από κάθε ποδοσφαιρική δραστηριότητα και δεν πρόλαβε να χαρεί τη μεταγραφή του στη Νιούκαστλ.

Αυτό που... πρόλαβε να κάνει ωστόσο, καταπώς φαίνεται, ήταν να παρανομήσει και επί αγγλικού εδάφους, με αποτέλεσμα να αποκτήσει μπλεξίματα και με την FA. Η αγγλική ομοσπονδία τον είχε ήδη στο στόχαστρό της και πλέον του απήγγειλε και επίσημα κατηγορίες για 50 παράνομα στοιχήματα σε διάστημα δύο μηνών (!), όσο δηλαδή ήταν παίκτης της Νιούκαστλ πριν τιμωρηθεί από την FIGC.

