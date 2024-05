Μπάγερν Μονάχου και Ίντερ ενδιαφέρονται για την απόκτηση του μέσου της Μάντσεστερ Γιουνάιντεντ, Μπρούνο Φερνάντες, σύμφωνα με την «Daily Mail».

Μετά τον Ραφαέλ Βαράν, όλα δείχνουν πως θα αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ο Μπρούνο Φερνάντες!

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Daily Mail», για την απόκτηση του Πορτογάλου μέσου των Κόκκινων Διαβόλων ενδιαφέρεται τόσο η Μπάγερν Μονάχου όσο και η Ίντερ. Αξίζει να σημειωθεί πως η διοίκηση της αγγλικής ομάδας δεν θα απέκλειε το ενδεχόμενο παραχώρησής του σε περίπτωση που λάβει ένα δελεαστικό ποσό, το οποίο θα τη βοηθήσει και με τους οικονομικούς κανόνες της Premier League.

Το εν λόγω ρεπορτάζ προσθέτει πως ο Φερνάντες είναι απογοητευμένος με την κατάσταση που επικρατεί στη Γιουνάιτεντ και αναμένεται να εξετάσει τις επιλογές του μετά την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν. Θυμίζουμε πως ο 29χρονος μέσος έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2026 και σε περίπτωση που η ομάδα του δεν καταφέρει να εξασφαλίσει την παρουσία της σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, θα κάνει ακόμα πιο δύσκολη την παραμονή του και τη νέα σεζόν στο «Ολντ Τράφορντ».



