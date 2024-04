Αρτέτα: «Όλη η συμπόνοια του κόσμου για τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο»

Ο Μικέλ Αρτέτα εξέφρασε την στήριξή του για τον Μαουρίτσιο Ποτσετινό στην δύσκολη κατάσταση που βρίσκεται μετά την επιβλητική νίκη της Άρσεναλ με 5-0 απέναντι στην Τσέλσι.

Η Άρσεναλ σκόρπισε την Τσέλσι στους... πέντε ανέμους στο «Emirates» το βράδυ της Τρίτης (23/04) επικρατώντας με 5-0 στο μεταξύ τους παιχνίδι για την 34η αγωνιστική της Premier League.

Ο προπονητής των «μπλε του Λονδίνου», Μαουρίτσιο Ποτσετίνο ήταν ιδιαίτερα απογοητευμένος από την εμφάνιση της ομάδας. Στις δηλώσεις που έκανε μετά το παιχνίδι τόνισε πως δεν αισθάνεται ντροπιασμένος, αφού η λέξη αυτή θα ήταν άδικη για τους παίκτες του.

«Είναι αδύνατο να κάνεις μια φανταστική εμφάνιση το Σάββατο στο Γουέμπλεϊ, ανταγωνιζόμενος πολύ καλά τη Μάντσεστερ Σίτι, μια από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο. Μπορείς να χάσεις ένα παιχνίδι, μιας και η Άρσεναλ παλεύει για την Premier League, αλλά διαφορετικά αγωνιστήκαμε πριν από τρεις ημέρες και αλλιώς σήμερα, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία...

Πριν από τρεις μέρες, οι παίκτες μου είχαν ένα φανταστικό ματς, μια εξαιρετική εμφάνιση και άξιζαν να πάνε στον τελικό... Σήμερα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λέξη για να περιγράψετε την απόδοσή μας. Τα στάνταρ μας δεν διατηρούνται σε κακές μέρες. Όταν έχουμε κακές μέρες, είμαστε τόσο κακοί. Όταν είμαστε καλοί, είμαστε σε θέση να κάνουμε όλα».

Ο Αργεντινός τεχνικός βρήκε έναν απρόσμενο συμπαραστάτη στην κατάσταση που βιώνει κι αυτός ήταν ο συνάδελφός του και προπονητής της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα που ανέφερε πως είναι μαζί του σε όλο αυτό που περνάει, ότι κάνει καλή δουλειά και πως η ομάδα του άξιζε τη νίκη στα τελευταία επτά παιχνίδια.

«Όλη η συμπόνοια του κόσμου σε όλα αυτά που έχει περάσει ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο και που κάνει. Αυτός κάνει εξαιρετική δουλειά. Αξίζαν να κερδίσουν όλα τα τελευταία επτά παιχνίδια»

🤝🏻 Arteta: “All the sympathy in the world in everything that Mauricio Pochettino has been through and is doing”.



"He's doing a good job. They deserved to win all their last 7 matches".