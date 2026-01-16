Η Ρόμα επισημοποίησε τον δανεισμό του Ντόνιελ Μάλεν από την Άστον Βίλα για 2,3 εκατ. ευρώ με οψιόν αγοράς.

Η Ρόμα ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντρόνιελ Μάλεν από την Άστον Βίλα, με τον 26χρονο στράικερ να μετακομίζει στη Ρώμη ως δανεικός μέχρι το καλοκαίρι. Οι Τζιαλορόσι πλήρωσαν 2,3 εκατ. ευρώ για να τον φέρουν στην «αιώνια πόλη», με το deal να περιλαμβάνει οψιόν αγοράς για ένα ποσό που πλησιάζει τα 29 εκατ.

Ο Μάλεν, που σε λίγες ημέρες θα συμπληρώσει τα 27, αγωνιζόταν για τους Χωριάτες από τον Ιανουάριο του 2025 και στο διάστημα αυτό μέτρησε δέκα γκολ και δύο ασίστ σε 46 εμφανίσεις. Πριν μετακομίσει στο Νησί, ήταν παίκτης της Μπορούσια Ντόρτμουντ με την οποία συμπλήρωσε 132 συμμετοχές με 39 τέρματα και 20 ασίστ. Σε επίπεδο εθνικών, ο ίδιος έχει αγωνιστεί 49 φορές με την εθνική Ολλανδίας, σκοράροντας 13 φορές από το 2019.

Ο Ολλανδός σέντερ φορ βρισκόταν τις τελευταίες ώρες στη Ρώμη προκειμένου να ολοκληρώσει και το τυπικό της διαδικασίας για τον δανεισμό του, με τους Ιταλούς να ανακοινώνουν ότι ο ίδιος επέλεξε τη φανέλα με το Νο 14.