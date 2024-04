Σύμφωνα με τη Daily Mail ο πρώην προπονητής των Μπάγερν Μονάχου, Μονακό και Βόλφσμπουργκ, Νίκο Κόβατς, βρίσκεται στη λίστα της Λίβερπουλ για τη διαδοχή του Γιούργκεν Κλοπ.

Μπορεί η σεζόν να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η Λίβερπουλ να είναι σε δύσκολη θέση στη «μάχη» του πρωταθλήματος μετά την ήττα - σοκ από την Κρίσταλ Πάλας στο «Άνφιλντ», όμως παράλληλα τρέχει και το θέμα της διαδοχής του Γιούργκεν Κλοπ. Ο Γερμανός είναι στους τελευταίους του μήνες στους Reds και η διοίκηση του κλαμπ έχει το «βαρύ» φορτίο να βρει έναν άξιο αντικαταστάτη.

Ο πρώτος στόχος ήταν ο πρωταθλητής Γερμανίας, Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος όμως από νωρίς... έκοψε την όρεξη τόσο της Λίβερπουλ, όσο και της Μπάγερν Μονάχου, επικοινωνόντας την απόφαση του να συνεχίσει το έργο του στη Λεβερκούζεν. Δεύτερος στόχος είναι ο Ρούμπεν Αμορίμ, ο οποίος όμως σε πρόσφατες δηλώσεις του άφησε να εννοηθεί πως θα συνεχίσει στη Σπόρτινγκ, καθώς όπως είπε δεν νιώθει πως έκλεισε ο κύκλος του.

Σύμφωνα με τη Daily Mail στη λίστα βρίσκεται ένα όνομα έκπληξη, ο οποίος αποτελεί αουτσάιντερ για τη θέση. Ο λόγος για τον Νίκο Κόβατς!

Liverpool fans urge the club to appoint shock replacement for Jurgen Klopp who is a 'winner' and 'an elite coach' after being linked with Ruben Amorim and Roberto De Zerbi https://t.co/qJVV8fu64i