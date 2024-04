Η Έβερτον προχώρησε σε έφεση για την πρόσφατη αφαίρεση δυο βαθμών που της επιβλήθηκε και θα εκδικαστεί στις επόμενες εβδομάδες.

Η Έβερτον δέχτηκε δεύτερη αφαίρεση βαθμών για οικονομικές παραβάσεις μέσα στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Τα Ζαχαρωτά αρχικά τιμωρήθηκαν με... εξοντωτική ποινή -10 πόντων, η οποία εν τέλει «έπεσε» στο -6 και τους αφαιρέθηκαν ακόμα δυο βαθμοί πριν μια εβδομάδα.

Όπως έγινε γνωστό το κλαμπ του Μέρσεϊσαϊντ κατέθεσε επίσημα έφεση για να πάρει πίσω τους δυο βαθμούς που έχασε. Η υπόιθεση αναμένεται να εκδικαστεί τις ερχόμενες εβδομάδες. Δεδομένα πρέπει να τελεσιδικήσει μέχρι τις 24 Μαΐου, πέντε ημέρες πριν την τελευταία αγωνιστική της Premier League.

