Ο Μίκελ Αρτέτα αντεπιτέθηκε σε δημοσιογράφο στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα της Άρσεναλ με 2-0 από την Άστον Βίλα.

Η Άρσεναλ σπατάλησε ένα πρώτο μέρος γεμάτο ευκαιρίες και στην επανάληψη επέτρεψε στην Άστον Βίλα να την τιμωρήσει με δυο γκολ (0-2) και να τη ρίξει από την κορυφή!

Ο Λέον Μπέιλι άνοιξε το σκορ για τη Βίλα στο 84ο λεπτό, πριν ο Όλι Ουότκινς πετύχει το 19ο γκολ του στη σεζόν για να εξασφαλίσει τη νίκη (2-0) για την ομάδα του Ουνάι Έμερι. Η ομάδα του Αρτέτα βρίσκεται πλέον δύο βαθμούς πίσω από τη δεύτερη Μάντσεστερ Σίτι και η κούρσα για την κορυφή δεν είναι πλέον στα χέρια των "κανονιέρηδων".

Το αποτέλεσμα άφησε τους οπαδούς και τους παίκτες απογοητευμένους στο φινάλε της αναμέτρησης, ενώ είναι πιθανό να έχει τεράστιο αντίκτυπο στο τέλος της σεζόν. Ο τεχνικός των Gunners ήταν δικαιολογημένα δυσαρεστημένος με το αποτέλεσμα και τα έβαλε με δημοσιογράφο που τον ρώτησε για την επιλογή της ενδεκάδας σε συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα.

Ο Λεάντρο Τρόσαρντ προτιμήθηκε αντί του Γκαμπριέλ Μαρτινέλι στο αρχικό σχήμα, σε μια απόφαση που αμφισβητήθηκε από δημοσιογράφο.

«Γιατί βάλατε σήμερα τον Τροσάρ στην ενδεκάδα αντί του Γκαμπριέλ Μαρτινέλι; Μήπως ο Γκάμπριελ δεν είναι αρκετά έτοιμος για έναν αγώνα 90 λεπτών;», ήταν συγκεκριμένα η ερώτηση που τέθηκε στον Ισπανό κόουτς.

Για να έρθει η απάντηση από τον σαφώς εκνευρισμένο Αρτέτα: «Επειδή εγώ είμαι ο προπονητής και εγώ αποφασίζω για την ενδεκάδα».

Εδώ το σχετικό απόσπασμα:

Reporter: Why did you put Trossard in the starting line up instead of Martinelli? 👀



Arteta: Because I'm the manager and I decide the line up 😡



