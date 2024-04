Ο Κόμπι Μέινου πέτυχε ένα πανέμορφο τέρμα στην ισοπαλία κόντρα στη Λίβερπουλ, ωστόσο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ομολόγησε στα social media πως έχει «δει» ξανά το... ίδιο γκολ από τον άλλοτε «πράσινο» Φεντερίκο Μακέντα.

Μπορεί να πέτυχε μόλις πέντε γκολ με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ωστόσο εκείνο το τέρμα του Φεντερίκο Μακέντα κόντρα στην Άστον Βίλα θα μείνει για πάντα αξέχαστο στους Κόκκινους Διαβόλους και στους φίλους τους.

Πίσω στο 2009, με ένα εκπληκτικό πλασέ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο 17χρονος Μακέντα χάριζε μια νίκη... μισό τίτλο στην ομάδα του Φέργκιουσον, σε μια στιγμή που μνημονεύεται μέχρι σήμερα.

Τόσο που η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «είδε», με ένα φοβερό video που ανέβασε στα social media, τον πρώην σέντερ φορ του Παναθηναϊκού μέσα στην γκολάρα του φοβερού Κόμπι Μέινου στην ισοπαλία απέναντι στη Λίβερπουλ! «Αυτό το έχουμε δει ξανά», έγραψαν χαρακτηριστικά οι Κόκκινοι Διάβολοι στη λεζάντα της δημοσίευσής τους.

