Κόμπι Μέινου: Το «στοίχημα» του Κάρινγκτον λάμπει στο «Ολντ Τράφορντ»

Γέννημα θρέμμα του Μάντσεστερ. Στις ακαδημίες της Γιουνάιτεντ από τα εννιά του. Πάλεψε και εδραιώθηκε στην πρώτη ομάδα και πλέον αποτελεί ένα από τα βασικά γρανάζια των «κόκκινων διαβόλων», με την ωριμότητα του να μην συνάδουν με ένα 19χρονο παιδί. Ο Κόμπι Μέινου ήρθε για να μείνει.

Κοντρόλ-στρώσιμο στον εαυτό του, πλασέ στο «παραθυράκι» του Κέλεχερ και... χαλαρός πανηγυρισμός. Το «ποίημα» του Κόμπι Μέινου ξεχώρισε από το μεγάλο ντέρμπι του «Ολντ Τράφορντ» ανάμεσα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τη Λίβερπουλ. Οι «κόκκινοι διάβολοι» φρέναραν την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ και έβαλαν ακόμη μεγαλύτερη φωτιά στη μάχη του πρωταθλήματος με τον 19χρονο μέσο να κάνει τη διαφορά και να επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά το γεγονός ότι αποτελεί τη μεγάλη ελπίδα του κλαμπ.

Γεννήθηκε στο Στόκπορτ του Μάντσεστερ τον Απρίλιο του 2005. Η καταγωγή του προέρχεται από την Γκάνα του με τους γονείς του να έχουν μεταναστεύσει στην Αγγλία. Ο Μέινου ξεκίνησε να περπατάει με μια μπάλα στα πόδια του. Η αγάπη του για την στρογγυλή Θεά έκανε... μπαμ από νωρίς.

Μόλις στα έξι του χρόνια εντάχθηκε σε μια ομάδα της περιοχής. Ο Μέινου ξεκίνησε να παίζει στην ακαδημία της Τσέντλι & Γκάτλεϊ. Ο τότε προπονητής του, Στιβ Βέιρ, τον ξεχώρισε και εστίασε εξ αρχής πάνω στον μικρό Μέινου.

«Είχα πολλά παιδιά σε αυτές τις ηλικίες. Πολλά είχαν ταλέντο, ωστόσο δεν έχω δει ξανά κάτι σαν τον Μέινου. Προσπαθείς να δεις πόσο μακριά μπορεί να φτάσει. Τον δοκιμάζεις συνεχώς ακόμα και σε τόσο μικρή ηλικία για να καταλάβεις εάν όντως είναι ξεχωριστός. Δεν έχω δει ξανά κάτι τέτοιο σε αυτό το επίπεδο», είχε δηλώσει ο πρώτος προπονητής του Μέινου στο BBC.

Οι άνθρωποι της Τσέντλι & Γκάτλεϊ γνώριζαν ότι η περίπτωση του Μέινου δεν ήταν κλασική. Ήξεραν ότι και οι δύο πλευρές θα κερδίσουν από την ιστορία. Και έτσι οι ίδιοι προσπάθησαν να τον προωθήσουν σε μια μεγάλη ομάδα, επιλέγοντας τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Και τελικά δικαιώθηκαν, καθώς οι «κόκκινοι διάβολοι» δεν έχασαν χρόνο και τον άρπαξαν στα εννιά του χρόνια. Από το 2014 μέχρι και σήμερα ο Κόμπι Μέινου φοράει τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και πρόκειται για έναν πιστό στρατιώτη του Κάρινγκτον.

Kobbie Mainoo’s goal against Liverpool from the stands 🤩🔴



