Για 50 λεπτά δεν υπήρχε στο χορτάρι, ωστόσο με... κάποιον τρόπο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποχρέωσε την ανώτερη αλλά σπάταλη Λίβερπουλ σε βαθμολογική απώλεια (2-2) και έστειλε την Άρσεναλ στην 1η θέση της Premier League, έστω και στην ισοβαθμία.

Ισοπαλία στα όρια της... ληστείας για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και στα αντίστοιχα της... αυτοχειρίας για τη Λίβερπουλ! Οι Ρεντς σπατάλησαν ένα τσουβάλι ευκαιρίες στο «Ολντ Τράφορντ» και είδαν την - κατά κύριο λόγο θλιβερή βάσει απόδοσης και ιδέας - ομάδα του Τεν Χαγκ να τους βάζουν με την πλάτη στον τοίχο. Η Γιουνάιτεντ έμεινε πίσω στο σκορ στο πρώτο μέρος αλλά με γκολάρες των Φερνάντες και Μέινου στις μοναδικές της καλές στιγμές έκανε την ανατροπή, πριν ο Σαλάχ σώσει τον βαθμό για την ομάδα του με πέναλτι στο 84' (2-2). Η Λίβερπουλ γλίτωσε την ήττα όχι όμως και την... τρικλοποδιά που έβαλε φωτιά στην κούρσα του τίτλου, μιας και αυτό το «Χ» την έριξε από την κορυφή της Premier League, εκεί όπου πλέον στέκεται - έστω και στην ισοβαθμία - η Άρσεναλ, με την 3η Μάντσεστερ Σίτι να καραδοκεί στο -1.

Ο αρχικός ενθουσιασμός των γηπεδούχων γρήγορα απορροφήθηκε από την κλάση της ομάδας του Κλοπ. Στο 3' ο Ονάνα είπε «όχι» στο τετ α τετ με τον Σόμποσλαϊ και μετά το δεκάλεπτο η Λίβερπουλ πάτησε το γκάζι, επιβάλοντας τον ρυθμό της. Απείλησε ξανά με τον Ούγγρο στο 18' και στο 23' άνοιξε το σκορ. Ο Ρόμπερτσον εκτέλεσε το κόρνερ, ο Νούνιες πήρε την κεφαλιά και ο - ολομόναχος στην καρδιά της περιοχής - Ντίας με πανέμορφο γυριστό έκανε το 1-0. Η Γιουνάιτεντ δεν μπόρεσε να βγάλει την παραμικρή αντίδραση, αδυνατούσε να κρατήσει την μπάλα και αρκέστηκε στο να... παρακολουθεί τη Λίβερπουλ να παίζει σαν μόνη της στο «Ολντ Τράφορντ».

Να βρίσκει χώρους με χαρακτηριστική άνεση, να δημιουργεί φάσεις για πλάκα. Ο Σαλάχ σπατάλησε δύο πολύ καλές στιγμές (33' και 36'), ο Ντίας άλλες τόσες και οι Νούνιες και Μπράντλεϊ να βάζουν κι αυτοί το... λιθαράκι τους στη σωρεία των χαμένων ευκαιριών. Το ημίχρονο έκλεισε με τους σπάταλους Ρεντς να έχουν 15 τελικές και προβάδισμα μόνο ενός τέρματος και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να μένει με 0 (!) σουτ...

Σύντομα ωστόσο η Λίβερπουλ θα γευόταν την τιμωρία των «εγκλημάτων» της και των χαμενών της ευκαιριών, αφού η ομάδα του Τεν Χαγκ μπόρεσε να φέρει τούμπα το ματς με... παρανοϊκά απρόσμενο τρόπο, ισοφαρίζοντας αρχικά με το πρώτο της σουτ στο παιχνίδι! Και τι σουτ... Στο 50ο λεπτό, ο Μπρούνο Φερνάντες εκμεταλλεύτηκε το τραγικό λάθος του Κουάνσα και με φοβερό μονοκόμματο τελείωμα από το κέντρο έφερε το ματς στα ίσα. Πέντε λεπτά μετά ο Νούνιες αστόχησε ολομόναχος από πλεονεκτική θέση και έχασε την ευκαιρία να δώσει ξανά το προβάδισμα στη Λίβερπουλ.

Η Γιουνάιτεντ πήρε αυτοπεποίθηση από την κατάσταση και στη δεύτερη καλή της στιγμή έφτασε στην ανατροπή. Στο 67' ο Μέινου με φανταστικό φαλταριστό πλασέ από το όριο της περιοχής έφερε τα πάνω κάτω στο παιχνίδι και σόκαρε τους Ρεντς. Όταν η παγωμάρα έφυγε, η Λίβερπουλ, που στο δεύτερο μέρος έδειχνε περισσότερο εγκλωβισμένη στο χάος της Γιουνάιτεντ, έψαξε την απάντησή της και τη βρήκε στο 84ο λεπτό.

Ο Γουάν-Μπισάκα ανέτρεψε τον Έλιοτ στην περιοχή, ο Σαλάχ ευστόχησε από την άσπρη βούλα και γλίτωσε την ομάδα του από τα χειρότερα, με τις δύο «μονομάχους» να συμβιβάζονται, μετά και τις χαμένες ευκαιρίες των Ντίας και Άντονι στο τέλος αντίστοιχα, με την ισοπαλία, η οποία έκανε αυτή την τρελή κούρσα για τον τίτλο ακόμα πιο αμφίρροπη!

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ονάνα, Καμπουαλά, Νταλότ, Μαγκουάιρ, Γουάν-Μπισάκα, Κασεμίρο, Μέινου (85’ Μάουντ), Γκαρνάτσο (80’ Άμραμπατ), Ράσφορντ (66’ Άντονι), Χόιλουντ

Λίβερπουλ: Κέλεχερ, Μπράντλεϊ (66’ Γκόμεζ), Κουάνσα, Φαν Ντάικ, Ρόμπερτσον, Σόμποσλαϊ (66’ Τζόουνς), Έντο (69’ Έλιοτ), Μακ Άλιστερ, Σαλάχ, Νούνιες (69’ Χάκπο), Ντίας

