Στα χέρια κόντεψαν να πιαστούν στο τέλος του συγκλονιστικού ντέρμπι Τσέλσι - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ οι Έντσο Φερνάντες και Μέισον Μάουντ. Η «κοκορομαχία» την ώρα του αγώνα και ο πανηγυρισμός του Αργεντινού μπροστά στον Άγγλο.

Ένα από τα πιο συγκλονιστικά ντέρμπι της φετινής σεζόν της Premier League διεξήχθη το βράδυ της Πέμπτης στο «Στάμφορντ Μπριτζ» ανάμεσα στην Τσέλσι και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι «μπλε» ήταν εκείνοι που τελικά πανηγύρισαν, παίρνοντας το «τρίποντο» με μια επική ανατροπή στο φινάλε, χάρη σε δύο γκολ του Κόουλ Πάλμερ στις καθυστερήσεις.

Φυσικά δεν έλειψαν και οι εντάσεις από το συγκεκριμένο ντέρμπι, με τους Έντσο Φερνάντες και Μέισον Μάουντ να κλέβουν την παράσταση. Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός επέστρεψε για πρώτη φορά στο «Στάμφορντ Μπριτζ» μετά την αποχώρηση του από την Τσέλσι το περασμένο καλοκαίρι και αναμενόμενα οι «μπλε» φίλαθλοι των υποδέχτηκαν αποδοκιμάζοντας τον.

Λίγο πριν από το τέλος της αναμέτρησης, οι Φερνάντες και Μάουντ είχαν μια «κοκορομαχία», κολλώντας τα κεφάλια τους, την ώρα που το σκορ ήταν 3-2 υπέρ της Γιουνάιτεντ. Ο Έντσο δεν ξέχασε τον Μάουντ και δευτερόλεπτα μετά το γκολ νίκης του Πάλμερ, πανηγύρισε μπροστά στον Άγγλο, δείχνοντας του το σήμα της Τσέλσι. Ο Μάουντ φάνηκε να γελάει ειρωνικά, με τον Έντσο να του απαντά σε έντονο ύφος και διατεθειμένος να δώσει συνέχεια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο ποδοσφαιριστές συνυπήρξαν την περασμένη σεζόν στην Τσέλσι για έξι μήνες.

Absolutely love this from Enzo. Mount tried to give it the biggen. Who got the last laugh?!



HOLD.



pic.twitter.com/59h0imtYjc