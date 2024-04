Αλλού γι' αλλού ήταν η άμυνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο buzzer beater του Κόουλ Πάλμερ που υπέγραψε τη μεγάλη νίκη της Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Ένα από τα κορυφαία παιχνίδια της σεζόν είδε χθες ο ποδοσφαιρικός πλανήτης. Η Τσέλσι επέστρεψε από την... κόλαση και αφού είδε τη Γιουνάιτεντ να της γυρνάει το παιχνίδι σε 3-2, έκανε δική της «μυθική» ανατροπή με δύο γκολ στις καθυστερήσεις των... καθυστερήσεων επικρατώντας με το φοβερό 4-3.

Ο Πάλμερ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για τους «μπλε» με τον Άγγλο να πετυχαίνει και τα δύο γκολ της Τσέλσι στο φινάλε. Ο 22χρονος αστέρας σφράγισε την τεράστια ανατροπή της Τσέλσι στο 90'+11 μετά από γρήγορη εκτέλεση κόρνερ του Έντσο Φερνάντες. Χρειάστηκε ωστόσο και τη... βοήθεια της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για να σκοράρει το buzzer beater.

Διότι η αμυντική λειτουργία της Γιουνάιτεντ στο τέταρτο γκολ της Τσέλσι για... κλάματα. Την ώρα που ο Φερνάντες έκανε την πάσα, οι ποδοσφαιριστές της Γιουνάιτεντ έψαχναν τα μαρκαρίσματα τους υποδεικνύοντας ο ένας στον άλλον τον αμαρκάριστο και ανενόχλητο Πάλμερ. Κανείς δεν πήγε τελικά στον Πάλμερ... and the rest is history.

Δείτε την εικόνα της αμυντικής λειτουργίας της Γιουνάιτεντ στο γκολ του Πάλμερ: