Ο διεθνής Άγγλος χαφ της Τσέλσι, Κόνορ Γκάλαχερ, αρνήθηκε να δώσει το χέρι του σε μαύρο παιδί στη φυσούνα και κατηγορείται για ρατσισμό.

Ο Κόνορ Γκάλαχερ βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής στο βρετανικό ποδόσφαιρο και όχι για καλό σκοπό. Ο διεθνής Άγγλος μέσος και εκ των αρχηγών της Τσέλσι κατηγορείται για ρατσιστικά στάση πριν από την αναμέτρηση των Λονδρέζων με την Μπέρνλι.

Όπως φαίνεται σε video που κάνει τον γύρο του διαδικτύου o 24χρονος μέσος αρνήθηκε να δώσει το χέρι του σε μαύρο παιδάκι στη φυσούνα του «Στάμφορντ Μπριτζ». Ο Γκάλαχερ έκανε χειραψία με άλλο αγόρι πουη ήταν πίσω του, όμως το συγκεκριμένο παιδάκι απλά το ακούμπησε στην πλάτη και τον αγνόησε, ενώ περίμενε να του δώσει το χέρι του.

Αυτή η κίνηση «χτύπησε» άσχημα με χρήστες των Social Media να τον κατηγορούν για ρατσιστική κίνηση. Μένει να φανεί αν θα υπάρξει σχετική θέση από την Premier League.

Blatant racism from Chelsea captain Conor Gallagher



And some people are still defending him. " He didn't see his hand." Smh pic.twitter.com/QJL3Sb7CWU