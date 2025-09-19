Ο Πεπ Γκουαρδιόλα αποφάσισε να ρίξει λάδι στη φωτιά λίγες ημέρες πριν το ντέρμπι της Άρσεναλ με την Μάντσεστερ Σίτι (21/9) βάζοντας στο επίκεντρο τον... μαθητή του, Μικέλ Αρτέτα.

Είναι πλέον συνήθεια, οι σύλλογοι να δαπανούν υπέρογκα ποσά για μεταγραφές ποδοσφαιριστών με τα ρεκόρ πωλήσεων διαδέχονται το ένα το άλλο ιδίως την τελευταία δεκαετία.

Η Μάντσεστερ Σίτι είναι μία από τις ομάδες που έχουν δεχθεί σκληρή κριτική και έχει αποκτήσει εχθρούς, όταν η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα κλήθηκε να σχολιάσει τον πακτωλό των χρημάτων που ξόδεψε η Άρσεναλ, η προσεχής αντίπαλος των Citizens στην Premier League (21/9, 18:30), σχολιάζοντας παράλληλα και την πολυδάπανη -το φετινό καλοκαίρι- Λίβερπουλ.

«Έτσι είναι τα πράγματα. Αυτή ήταν η απόφαση της Άρσεναλ. Θέλω απλά να πω στον φίλο μου τον Μικέλ Αρτέτα ότι αν κατακτήσει το πρωτάθλημα, θα είναι μόνο επειδή ξόδεψε χρήματα. Όχι επειδή δούλεψε σκληρά ή λόγω των ποδοσφαιριστών του», ανέφερε αρχικά σε καυστικό τόνο.

«Είναι όπως η Λίβερπουλ. Αν κερδίσει ξανά ο Σλοτ το πρωτάθλημα, θα είναι επειδή ξόδεψε πολλά χρήματα, σωστά; Γιατί αυτό δεν το έκανε μόνο η Σίτι, έτσι δεν είναι; Ακούστε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια κάθε σύλλογος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ξοδεύουν επειδή μπορούν και αυτό είναι εντάξει», ανέφερε ο Γκουαρδιόλα. Και όλα αυτά δύο 24ωρα πριν τη σέντρα μιας αναμέτρησης που τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει χαρακτήρα καθοριστικού ντέρμπι και οι εντάσεις δεν λείπουν ποτέ.