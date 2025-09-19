Γκουαρδιόλα: «Αν ο Αρτέτα κατακτήσει την Premier League θα είναι επειδή ξόδεψε λεφτά, δεν συμβαίνει μόνο στη Σίτι!»
Είναι πλέον συνήθεια, οι σύλλογοι να δαπανούν υπέρογκα ποσά για μεταγραφές ποδοσφαιριστών με τα ρεκόρ πωλήσεων διαδέχονται το ένα το άλλο ιδίως την τελευταία δεκαετία.
Η Μάντσεστερ Σίτι είναι μία από τις ομάδες που έχουν δεχθεί σκληρή κριτική και έχει αποκτήσει εχθρούς, όταν η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα κλήθηκε να σχολιάσει τον πακτωλό των χρημάτων που ξόδεψε η Άρσεναλ, η προσεχής αντίπαλος των Citizens στην Premier League (21/9, 18:30), σχολιάζοντας παράλληλα και την πολυδάπανη -το φετινό καλοκαίρι- Λίβερπουλ.
«Έτσι είναι τα πράγματα. Αυτή ήταν η απόφαση της Άρσεναλ. Θέλω απλά να πω στον φίλο μου τον Μικέλ Αρτέτα ότι αν κατακτήσει το πρωτάθλημα, θα είναι μόνο επειδή ξόδεψε χρήματα. Όχι επειδή δούλεψε σκληρά ή λόγω των ποδοσφαιριστών του», ανέφερε αρχικά σε καυστικό τόνο.
«Είναι όπως η Λίβερπουλ. Αν κερδίσει ξανά ο Σλοτ το πρωτάθλημα, θα είναι επειδή ξόδεψε πολλά χρήματα, σωστά; Γιατί αυτό δεν το έκανε μόνο η Σίτι, έτσι δεν είναι; Ακούστε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια κάθε σύλλογος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ξοδεύουν επειδή μπορούν και αυτό είναι εντάξει», ανέφερε ο Γκουαρδιόλα. Και όλα αυτά δύο 24ωρα πριν τη σέντρα μιας αναμέτρησης που τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει χαρακτήρα καθοριστικού ντέρμπι και οι εντάσεις δεν λείπουν ποτέ.
🚨 Pep Guardiola: “I want to say to my friend, Mikel Arteta, if he wins Premier League title… well it will jusr be because of spending, not because he worked a lot!”.
“Like Liverpool! If Arne Slot wins title again, it will be because he spent a lot of money this year, right?”.… pic.twitter.com/9udIeufpF4— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 19, 2025
