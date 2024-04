Ποδοσφαιριστής της Νιούκαστλ και με τη... βούλα είναι ο Λιούις Χολ καθώς ο περίεργος όρος της μεταγραφής του από την Τσέλσι ενεργοποιήθηκε με τη νίκη των «καρακάξων» απέναντι στην Τότεναμ.

Ήταν αναμενόμενο, πλέον είναι και επίσημο. Ο Λιούις Χολ είναι ποδοσφαιριστής της Νιούκαστλ και με τη... βούλα. Οι «καρακάξες» είχαν προχωρήσει στον δανεισμό του νεαρού Άγγλου μπακ από την Τσέλσι το περασμένο καλοκαίρι, έχοντας ωστόσο δώσει τα χέρια στην ολοκληρωτική απόκτηση του υπό έναν όρο.

Ο περίεργος αυτός όρος ενεργοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου μετά την επικράτηση της Νιούκαστλ επί της Τότεναμ. Προϋπόθεση για να γίνει μόνικος κάτοικος Νιούκαστλ ο Χολ, ήταν να μην τερματίσει η ομάδα του Χάου κάτω από την 14η θέση της βαθμολογίας της Premier League.

Η νίκη απέναντι στην Τότεναμ «σφράγισε» τη μεταγραφή του Χολ καθώς η Νιούκαστλ δεν μπορεί μαθηματικά πλέον να τερματίσει κάτω από την 14η θέση της Premier League με τον Άγγλο να γίνεται μόνιμος ποδοσφαιριστής των «καρακάξων» και με τη... βούλα.

Newcastle's win over Spurs means they can't finish worse than 14th, thus triggering the criteria for Lewis Hall's £28m move from Chelsea.🤝 pic.twitter.com/01o6cMX8Wh